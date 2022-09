Tientallen corgi's wandelen samen in Heusden-Zolder ter ere van Queen Elizabeth

Organisator Stefan Vranckx was in ieder geval erg tevreden over de opkomst. "Het is indrukwekkend om zoveel corgi's bij elkaar te zien", zegt Vranckx. "Zeker als je weet dat niet bijzonder veel mensen een corgi in huis hebben. Het is geen gemakkelijk ras om mee te fokken en daardoor zijn er vaak lange wachttijden. Niet iedereen heeft het ervoor over om zo lang op een hond te wachten. Natuurlijk kiest niet iedereen voor dit ras vanwege de koninklijke link. Het zijn kleine honden met een pittig karakter, maar tegelijkertijd ook erg intelligent. En dat is natuurlijk ook heel leuk."