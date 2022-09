Trein met honderden passagiers ontspoord bij Nederlands-Limburgse Weert, geen gewonden

De Nederlandse Spoorwegen (NS) melden dat de reizigers met een vervangende trein naar de stad Roermond worden gebracht. Deze trein kwam ook vanuit Roermond.

Volgens infrastructuurbeheerder ProRail zaten er ongeveer 250 passagiers in de trein. De veiligheidsregio meldt echter dat het om 500 passagiers gaat. "Het gaat om veel jongeren die de kermis in Weert bezochten", aldus een woordvoerder.

Het voorste deel van de trein is ontspoord. Dat treinstel staat nog wel rechtop, wat ook te zien is op beelden van lokale media. Hoe de trein kon ontsporen is nog onduidelijk. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Verschillende hulpdiensten zijn ter plaatse. De hoofdconducteur heeft na de ontsporing een rondgang door de trein gemaakt en constateerde volgens de NS-woordvoerder dat niemand gewond is geraakt.

Door de ontspoorde trein strandde ook de trein in de tegenovergestelde richting, meldt de NS-woordvoerder. Aan boord van die trein zaten vijftien passagiers. Zij worden per bus naar Eindhoven gebracht.