Vernieuwd concept van culinair festival Kookeet in Brugge valt in de smaak: "Voor bezoekers en chefs is het rustgevend"

"De mensen zien er blij uit, dus dan zijn wij dat ook", vertelt Karen Keygnaert, chef van Cantine Copine. "Ze drinken en eten veel en ze zijn op hun gemak. De groene omgeving is rustgevend, ook voor de chefs. Wij hebben minder stress en zijn minder gejaagd. We kunnen de mensen meer laten genieten."

"We merken ook dat de mensen appreciëren wat we doen. Er zijn al heel wat bezoekers die lieten weten dat ze ook eens in ons restaurant zullen komen eten en dat is toch de bedoeling van Kookeet: mensen aantrekken die we ook in de restaurants terugverwachten."