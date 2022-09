Nederlandse topfavoriet Mathieu van der Poel werd avond voor WK-wegrit gearresteerd en moet al na 30 kilometer opgeven

Opschudding op het WK Wielrennen in Australië: de Nederlandse topfavoriet Mathieu van der Poel is de avond voor de wegrit gearresteerd na een incident met "luidruchtige kinderen" in zijn hotel. Hij was daardoor pas om 4 uur terug op zijn kamer. Hij verscheen wel nog aan de start van de wegrit, maar na 30 kilometer moest hij opgeven. Volgens de Australische televisie zou hij dinsdag voor de rechtbank moeten verschijnen. Van der Poel bevestigde het incident in een interview bij Sporza, ontdek het hier.