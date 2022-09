Overleden zanger Zjef Vanuytsel krijgt standbeeld in geboortedorp Meerhout

Barbara Vanuytsel, de dochter van de kleinkunstenaar, was met haar hele familie aanwezig bij de inhuldiging van het beeld voor haar vader. "Voor ons als familie, is het toch een bijzonder moment. Niet alleen papa, maar wij allemaal, komen nu terug een beetje thuis in Meerhout. Het beeld zelf is ongelooflijk mooi, het is helemaal mijn vader." Bij het beeld komt ook een stukje tekst te hangen uit het lied "De zotte morgen" van Zjef Vanuytsel.