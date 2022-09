Zwitsers spreken zich in referendum uit tegen verbod op intensieve veeteelt

De Zwitsers hebben zich in kleine meerderheid uitgesproken voor het verhogen van de pensioenleeftijd voor vrouwen van 64 naar 65 jaar, dezelfde leeftijd als al voor mannen gold. Na vergeefse pogingen in 2004 en 2017 om het stelsel aan te passen aan de gestegen levensverwachting en de komende golf van gepensioneerden uit de babyboomgeneratie, boekte de regering nu wel succes.

Het Zwitserse parlement stemde vorig jaar in met de maatregel om de pensioenleeftijd van vrouwen gelijk te trekken met die van mannen. Linkse partijen en vakbonden zijn tegen de hervorming "over de rug van vrouwen" en dwongen een referendum af over de zaak.

Voorstanders van de hervorming meenden dat het gelijktrekken van de leeftijd niet onredelijk is. Tegenstanders wezen op de loonkloof tussen mannen en vrouwen. Vrouwen verdienen minder en krijgen volgens cijfers van het ministerie van Economische Zaken gemiddeld een 35 procent lager pensioen dan mannen. Die ongelijkheid moet eerst worden aangepakt alvorens het pensioenstelsel kan worden aangepast, zeiden critici.

Om een referendum af te dwingen, is in Zwitserland het ophalen van 100.000 handtekeningen binnen achttien maanden nodig. Het land heeft zo'n 8,5 miljoen inwoners, zodat zo'n 1,2 procent van de bevolking de petitie moet ondertekenen. Het kan overigens jaren duren voordat een referendum is gehouden en een grondwetswijziging is gerealiseerd.