14 landbouwers recycleren 8 ton landbouwfolie in Lummen

De landbouwers zamelden maar liefst 8 ton plastic in: “De ene hoop is krimpfolie. Dat is de folie die rond de wikkelpakken ligt”, zegt Norbert Pollaris van de landbouwraad, die de inzameling organiseerde. “Dat zijn de vierkante blokken die in de velden liggen en die rond hooi gewikkeld wordt. Die gebruiken we wanneer we toch proper voer aan onze dieren willen geven, wanneer we minder voederen.”

“De andere hoop is landbouwfolie, die gebruiken we om de grote kuilen toe te maken. Daar wordt dan opnieuw plastic van gemaakt zodat we een gesloten circuit hebben en er geen restafval overblijft.”