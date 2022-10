6 gemeenten en provincie Antwerpen willen fietsostrade F1 Antwerpen-Mechelen veiliger en comfortabeler maken

"Hove is echt een flessenhals geworden, het aantal fietsers is exponentieel toegenomen", zegt Koen Volckaerts (N-VA), schepen voor Mobiliteit en Openbare Werken in Hove. "Het wegdek is ook verouderd en de fietsostrade heeft in onze gemeente nog geen eigen bedding. Daar zijn we nu toch grote voorstander voor." Een gemakkelijk opdracht wordt dat niet, beseft de schepen. "We zullen onteigeningen moeten doen, maar de grootste partner die we hierbij zullen moeten betrekken, is de NMBS. De fietsostrade loopt dan ook voor een groot deel naast de sporen. Misschien zijn onteigeningen niet nodig als we bijvoorbeeld pachtovereenkomsten kunnen sluiten."