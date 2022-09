Wat betekent overwinning Giorgia Meloni voor Italië en Europa? "Eerder naar haar daden kijken dan naar haar woorden"

Dat er vanuit de EU in de aanloop naar de verkiezingen meermaals is gewaarschuwd voor Meloni, is in Italië erg slecht gevallen. Niet alleen aan de rechtse kant van het politieke centrum overigens, ook bij linkse kiezers. Dat Ursula von der Leyen meldde dat de Europese Unie "middelen heeft" als "de situatie in Italië lastig wordt, zoals in Hongarije en Polen", is een uitspraak die op verontwaardiging is gestoten.

"Ze wordt gezien als een bemoeienis van buitenaf. Bemoeienis van een Europa waar in Italië toch al met argwaan naar wordt gekeken", duidt VRT-journaliste Mieke Strynckx, die de campagne volgde in Rome. "Er is hier ook grote boosheid over de vele technocratenregeringen en niet-verkozen premiers die Italië al heeft gehad. Ook dat wordt gezien als een falen van de politiek, waarna iemand van buitenaf wordt opgedrongen die het dan maar moet oplossen."