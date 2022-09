Vermoorde ex-premier Abe krijgt dinsdag staatsbegrafenis en dat zint niet alle Japanners: vanwaar het protest en de woede? 

Een staatsbegrafenis is in Japan voorbehouden aan leden van de keizerlijke familie. In de jaren 60 werd slechts voor één politicus een uitzondering gemaakt, en nu dus opnieuw voor Abe. De ex-premier heeft een zekere cultstatus: hij was de langstzittende eerste minister in de geschiedenis van het land, bracht politieke stabiliteit, deed de economie heropleven en was internationaal een vertrouwd gezicht. Abe zette Japan op de wereldkaart.



Ook de manier waarop Abe omkwam, speelt een rol. De natie was in ware shock, de oud-premier werd aangevallen met een zelfgemaakt vuurwapen. En dat terwijl Japan geldt als een van de veiligste landen ter wereld en bijna geen gewelddadige criminaliteit kent.



Hoe het ook zijn: de staatsbegrafenis komt er, met ruim 4.000 genodigden en een 50-tal voormalige en huidige wereldleiders. De VS stuurt bijvoorbeeld vice-president Kamala Harris, voor India is premier Narendra Modi aanwezig, voor Canada premier Justin Trudeau en de EU vaardigt president Charles Michel af.