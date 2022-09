Brillenmerk van Eline De Munck wint "Oscar voor brillen" op internationale beurs in Parijs

De prijs zorgt voor interesse bij internationale distributeurs. “Toen we hier enkele jaren geleden voor het eerst op de beurs kwamen, hadden we nog niets bewezen en was de interesse beperkt”, vertelt De Munck. “Door deze prijs krijgen we plotseling verdelers over de vloer die ons vroeger links lieten liggen. Zo kwam er al een Amerikaans bedrijf langs met 70 verkoopagenten.” Het bedrijf is nu al vertegenwoordigd in 16 landen.

Intussen werken er 25 mensen voor Odette Lunettes. Eline De Munck tekent zelf geen ontwerpen, maar beoordeelt ze wel als medezaakvoerder en hoofd van de designafdeling. In het weekend probeert ze zoveel mogelijk in 1 van de 3 winkels in Antwerpen, Knokke of Gent te zijn. De trofee komt in het hoofdkantoor te staan, omdat ze een erkenning is voor iedereen die voor het bedrijf werkt.