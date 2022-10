Na de Champs-Elysées nu ook in Aalst: de bronzen beelden van stripfiguur Le Chat

De tentoonstelling van de bronzen beelden van Le Chat op de Champs-Elysées in Parijs lokte vorig jaar 500.000 bezoekers. De Brusselse striptekenaar Philippe Geluck bedacht de grappige kat in trouwkostuum toen hij als huiscartoonist aan het werk was bij de Franstalige krant Le Soir. Pas wanneer de strip ook in de Franse pers te zien was, nam zijn carrière een hoge vlucht. De tentoonstelling in Parijs was de bekroning van zijn mooie loopbaan.