"De stralende mallotigheid van Ensor": buitenlandse lof voor het vernieuwde KMSKA-museum in Antwerpen

De Telegraaf is blij met de vele beeldhouwwerken: “Er is meer sculptuur op zaal gebracht. Dat was lang het ondergeschoven kindje”. De Volkskrant vergelijkt met het Rijksmuseum in Amsterdam, dat ook een lange renovatie achter de rug heeft: “In de aandacht die het (KMSKA, red.) aan moderne kunst schenkt overvleugelt het Antwerpse museum zijn zus in Amsterdam.” Vier sterren krijgt het KMSKA van De Volkskrant en veel lof voor gebouw, opstelling én collectie. De krant prijst ook de oude kunstwerken “die ons in Nederland bekend voorkomen, maar toch net een slagje uitgesprokener, boerser en verhevener zijn” of “de stralende mallotigheid en bedroefde religiositeit” van James Ensor.