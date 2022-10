Burgerbegroting Antwerpen: uit verkozen projecten blijkt nood aan meer groen en fietsveiligheid

De inwoners van district Antwerpen mogen sinds 2014 samen beslissen over 10 procent van het jaarlijkse budget van het district. Ze bepalen zelf welke thema's ze belangrijk vinden en welke plannen uitgevoerd moeten worden en dus financiële steun verdienen.

"De thema's zijn in het voorjaar gekozen en opvallend was dat er 4 groene thema's gekozen zijn en één fietsthema. Dat is anders dan andere jaren. Dan zat er bijvoorbeeld ook cultuur of sociaal bij", zegt projectmedewerker Inge Van Nieuwenhuyze. "Hoe dat komt weten we niet goed. Misschien door de groeiende aandacht voor het klimaat? Of door corona, waardoor mensen meer in de buurt moesten blijven en zagen wat er nog kan verbeteren? Het is gissen, maar dat zijn verklaringen waar we aan denken."