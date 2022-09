CHECK- Neen, virale video toont geen rebelse leerlingen in Brusselse school 

"Uit het leven gegrepen... les geven in een Brusselse school", schreef een zekere "Dirk Kapitein" in een publieke Facebookpost op 17 september. Bijgevoegd een filmfragment van enkele luid roepende jongeren die in een klaslokaal met papieren en zelfs banken gooien terwijl hun leerkracht machteloos toekijkt.

In nog geen week tijd werd de video meer dan 4.500 keer gedeeld en regende het onder de eerste post meer dan 1.000 reacties. "Het nieuwe Europa" en "Haal nog wat meer rotzooi binnen", schreven sommigen alluderend op het hoge aantal mensen met een migratieachtergrond in Brussel. Of "man man, mijn handen jeuken", schreef iemand anders suggererend dat hij geweld zou gebruiken. "Neem die hun ouders het kindergeld en dat ze in hun land tussen de geiten gaan lopen", klonk het in een andere racistische reactie.