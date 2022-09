Check - Waarom Amerikaanse president Joe Biden schijnbaar "verdwaald" ronddwaalde op een podium   

In een video die vorige week wereldwijd viraal ging, is te zien hoe de Amerikaanse president Joe Biden niet weet wat te doen nadat hij een speech gaf. Het is het zoveelste beeld dat moet aantonen dat Biden er geestelijk niet meer helemaal bij is. Maar net als in andere gevallen ontbreekt alle context bij het filmpje. Want even later werd de president opnieuw verwacht voor een groepsfoto, zo blijkt uit een langere video. Mogelijk was hij daardoor in de war. "Net zoals bij Trump destijds proberen politieke tegenstanders ook nu twijfel te zaaien over de mentale en fysieke gezondheid van de president."