Remco Evenepoel lanceert eerste actie voor De Warmste Week: wereldkampioen schenkt rode Vuelta-trui weg

Tijdens een speciale uitzending op radio en televisie heeft Siska Schoeters het startschot gegeven voor de actieperiode van De Warmste Week 2022. Dat gebeurde niet toevallig vanuit het stadspark in Hasselt, want daar zal in de laatste week voor Kerstmis radio gemaakt worden door MNM en Studio Brussel.

Samen vlammen tegen kansarmoede: dat is dit jaar het motto van de solidariteitsactie van VRT. De Warmste Week is helemaal terug zoals we het kennen van voor de coronacrisis: met allerlei evenementen en toeters en bellen.