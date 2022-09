Politicoloog Carl Devos over uitstel Septemberverklaring: "Minister-president Jambon is hier de verliezer, samen met CD&V-voorzitter Mahdi"

Devos vindt het pijnlijk dat de Vlaamse regering voor het eerst de deadline van de Septemberverklaring (om inhoudelijke redenen) mist. In 2019 is de Septemberverklaring al eens uitgesteld, maar dat was in volle formatie. "De voorbije weken was het antwoord van de Vlaamse regering op de grote druk om iets te doen: wacht op de Septemberverklaring. Nu moet die uitgesteld worden voor een probleem dat al vier maanden oud is."