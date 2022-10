Diksmuide wint prijs van meest leefbare stad in Hongarije: "Gescoord met onze gemeenschappelijke pluktuin"

Stad Diksmuide won goud tijdens de Entente Florale wedstrijd in Hongarije. Het thema van de wedstrijd was 'leefbare stad' en de jury quoteerde op tien verschillende disciplines zoals groene ruimtes, landschap, participatie, milieueducatie, toerisme etc.

"Diksmuide is meer dan gewoon een mooi aangeplante stad", reageert Wouter Dezutter, diensthoofd landschap. "Zo hebben we ons project "Samentuin" dat is een pluktuin in het provinciaal de domein de IJzerboomgaard. Het specifieke daarvan is dat het een sociale dimensie heeft. Verschillende mensen komen samen om te tuinieren, om samen vruchten te oogsten en de opbrengst te verdelen en te consumeren."