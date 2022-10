Eerbetoon aan overleden burgemeester Ilse Uyttersprot en Keizer Kamiel op carnavalshallen Aalst

Ter gelegenheid van de carnavalsbeurs afgelopen weekend maakte graffiti-artiest WAF twee grote portretten op de muren van de carnavalshallen in Aalst. Voormalig burgemeester Ilse Uyttersprot is er te zien in haar carnavalskostuum. Uyttersprot was een gedreven carnavaliste en was als schepen en burgemeester erg betrokken bij Aalst carnaval. Ze werd op 3 augustus 2020 om het leven gebracht. Ze was toen 53.

Kamiel Sergant wordt afgebeeld met een microfoon in zijn hand. Hij zong ontelbare carnavalsliedjes en was ook carnavalskeizer. Die eretitel kreeg hij nadat hij in de jaren 1960 tot drie keer toe verkozen werd als Prins Carnaval. Keizer Kamiel overleed op 3 juni 2021 en werd 86 jaar.