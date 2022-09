Gent bespaart op energiekosten en vervangt ijspiste door rolschaatsbaan

De energiecrisis dwingt lokale besturen om creatief te zijn én te besparen waar kan. In Gent beslist het stadsbestuur alvast om in december niet langer een ijspiste te hebben in het centrum. De piste wordt vervangen door een grote mobiele rolschaatsbaan van 400 vierkante meter. De stad bespaart door de beslissing 24.000 kWh aan elektriciteit.