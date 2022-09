De Belgische gezondheidszorg is relatief goed toegankelijk. Toch kent de gezondheidszorg in ons land ook uitdagingen. Zo is er nog altijd ongelijkheid en zetten pandemieën als COVID het hele systeem onder druk. Tegelijk staat de gezondheidszorg in sommige andere landen absoluut niet stevig in haar schoenen.

In de EDUbox Gezondheid: Reis door de gezondheidszorg in de wereld komen leerlingen te weten uit welke zes bouwstenen een goed werkend systeem bestaat. Aan de hand van voorbeelden uit alle uithoeken van de wereld leren ze ook de diversiteit binnen gezondheidszorgsystemen kennen. Ze komen hiertoe nadat ze hebben geleerd wat gezondheid en een gezond leven precies is. Volgens de Duurzame Ontwikkelingdoelen van de Verenigde Naties heeft elke persoon namelijk recht op een goede gezondheid.

Deze EDUbox Gezondheid is een kant-en-klaar lespakket dat jongeren bewust maakt van de complexiteit van gezondheidszorg: verschillende domeinen van de overheid (zoals gezondheid, onderwijs en milieu) zijn hierbij betrokken. Leerlingen krijgen ook inzicht in het belang van ontwikkelingssamenwerking én van wetenschappelijk onderzoek.

Nadien mogen de leerlingen zelf aan de slag gaan met een speciaal voor deze EDUbox ontwikkelde simulator. Ze kruipen in de huid van verschillende personages en moeten meermaals keuzes over hun gezondheid maken. Ze worden geconfronteerd met gezondheidskwesties en stoten onderweg op onverwachte gebeurtenissen.



De EDUbox bevat een stukje theorie, praktijkoefeningen, voorbeelden en een simulator. Hij is ook gekoppeld aan een uitgebreid digitaal luik met audiovisueel materiaal, met onder meer een explainer waarin wetenschapsjournalist Koen Wauters uitlegt wat de ziekenfondsen doen en een reportage over het gezondheidszorgsysteem in Mozambique.