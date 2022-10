Bekijk hier de interactieve video over gezondheidszorg

Journalist Koen Wauters treedt uitzonderlijk op als leerkracht van dienst. In deze videoles gaat hij in interactie met de jongeren en legt hij uit hoe een gezondheidszorgsysteem precies in elkaar ziet. Ze komen te weten uit welke zes bouwstenen een goed werkend systeem bestaat. Aan de hand van voorbeelden uit alle uithoeken van de wereld leren ze ook de diversiteit binnen gezondheidszorgsystemen kennen. Ze komen hiertoe nadat ze hebben geleerd wat gezondheid en een gezond leven precies is.

Deze videoles maakt jongeren bewust van de complexiteit van gezondheidszorg én geeft hen ook inzicht in het belang van ontwikkelingssamenwerking én van wetenschappelijk onderzoek. Nadien mogen de leerlingen zelf aan de slag gaan met een speciaal voor deze EDUbox ontwikkelde simulator. Ze kruipen in de huid van verschillende personages en moeten meermaals keuzes over hun gezondheid maken. Ze worden geconfronteerd met gezondheidskwesties en stoten onderweg op onverwachte gebeurtenissen.