Giorgia Meloni eist leiderschap op in volgende Italiaanse regering

"De Italianen hebben een duidelijke boodschap gestuurd voor een rechtse regering onder leiding van Fratelli d'Italia", zei Meloni aan de pers in Rome. "We willen eenheid en zullen voor alle Italianen besturen. Dit is geen eindpunt, maar een begin."

Intussen hebben de Italiaanse sociaaldemocraten hun verlies toegegeven. Ze zijn van plan om in de oppositie te gaan. "Dit is een trieste dag voor ons land", zei Debora Seracchiani, de fractieleidster van de Democratische Partij (PD) in de Kamer van Afgevaardigden. Haar partij heeft nu een "grote verantwoordelijkheid en we moeten dat waarmaken in het parlement".

Exitpolls geven de PD ongeveer 20 procent van de stemmen. Dat is iets beter dan het verkiezingsresultaat van 2018. Maar de rechtse coalitie van Meloni ging er veel sterker op vooruit.