Hallo herfst: veel regen deze week, en we maken nog eens kennis met een actief koufront

Het is een tijdje geleden, maar we maken weer kennis met een actief koufront. Dat trekt vanaf het einde van de voormiddag over ons land vanaf de kust. Aan de achterzijde bevindt zich onstabiele zeelucht, waarin soms intense (onweers)buien ontstaan. En de temperaturen nemen ook een duik, want het grootste deel van de week stroomt frisse polaire zeelucht over ons land. Het wordt zelfs een beetje fris voor de tijd van het jaar.

Vandaag is het zwaarbewolkt met perioden van soms intense regen. Na de middag wordt het vanaf het westen tijdelijk droger, maar er komen daarna weer stevige buien aan. We halen maxima van 8 of 9 graden op het Ardense reliëf tot 14 graden over het westen. Vannacht blijft het onstabiel met buien en kans op enkele donderslagen, vooral over het westen van het land.

Morgen is het vaak bewolkt met verspreide buien die plaatselijk intens en onweerachtig zijn. Het is maar fris voor deze tijd van het jaar bij maxima van 7 tot 10 graden in de Ardennen en 10 tot 13 graden elders.

Woensdag hetzelfde liedje, een afwisseling van opklaringen en stapelwolken, met lokaal intense buien en mogelijk een donderslag. Met maxima tussen 8 of 9 graden op de Ardense hoogten en 13 tot 14 graden in Vlaanderen blijft de temperatuur ook op woensdag steken.