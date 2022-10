Hasseltse woon- en handelsbuurt Quartier Bleu uitgerust met duurzaam warmtenet

Matexi, IFTech en De Watergroep hebben samen "Geiser" opgericht, een ESCO (Engergy Service Company) zoals dat heet. Geiser financiert en beheert in Hasselt het warmtenet onder de buurt Quartier Bleu. Dat warmtenet maakt gebruik van ondiepe geothermie om aan thermische energieopslag te doen. Vanaf een diepte van meer dan 10 meter is de temperatuur in de ondergrond stabiel gedurende het hele jaar. Op die plaats kan winterkoude worden bijgehouden om ze in de zomer naar boven te halen voor passieve koeling. Anderzijds kan ook de zomerwarmte worden opgeslagen in de ondergrond en vervolgens in de winter gebruikt worden om via een warmtepomp verwarming te leveren. De eigenaars van de woningen en de handelspanden kopen verwarming en koeling als een dienst.