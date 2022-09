Hogeschool Odisee leert 300 Gentse kinderen moestuinieren: "Weten soms niet dat aardappel onder de grond groeit"

Het moestuinleren kadert in een onderzoeksproject van Hogeschool Odisee. “Vorig jaar hebben we een proefproject gedaan met enkele scholen en op basis daarvan hebben we nu een lespakket klaar met 8 lessen. Een heel jaar lang kunnen kinderen zo bijleren in de moestuin.” De Hogeschool hoopt dat het project ook navolging krijgt elders in Vlaanderen. “Met onze oogst organiseren we een feest om anderen te inspireren.”