Huizenprijzen blijven stijgen, drie van de vijf duurste gemeenten van het land liggen in Brussel

In het eerste semester van 2022 bedroeg de gemiddelde prijs van een Brussels huis in gesloten of halfopen bebouwing 486.000 euro, dat is 12 procent meer dan in het eerste semester van vorig jaar. Toen waren de prijzen voor dit type huizen in Brussel maar met 2,6 procent gestegen. In het Waals Gewest bedroeg de gemiddelde prijs van een gesloten of halfopen bebouwing in de eerste helft van dit jaar 170.000 euro, dat is 6,3 procent meer in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. In het Vlaams gewest bedroeg de mediaanprijs voor hetzelfde type bebouwing 280.000 euro, bijna 8 procent meer dan in de eerste helft van 2021.