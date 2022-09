42 husky's uit Grimbergen op zoek naar nieuwe thuis nadat baasje in ziekenhuis is beland

In Grimbergen zijn maar liefst 42 husky honden op zoek naar een nieuwe thuis. Ze belandden in een opvangcentrum nadat hun oorspronkelijke eigenaar werd opgenomen in het ziekenhuis. Fabienne Engelen van opvangcentrum Husky's ForeverHome vzw waarschuwt: "Er is een verschil tussen een sporthusky en een huis- en tuinhusky."