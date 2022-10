Parlementslid Jeroen Tiebout (N-VA) uit Sint-Pieters-Leeuw al joggend naar eedaflegging Vlaams Parlement: “Ik doe dit 3 keer per week”

Jeroen Tiebout is dan ook geen groentje als het op lopen aankomt. Toen hij nog kabinetschef was van Vlaams minister Ben Weyts jogde hij al wekelijks naar het werk. "Ik jog al bijna zeven jaar aan een stuk, drie keer per week, naar het werk", vertelt Tiebout. "Ik ben blij dat ik dat doe, want dat komt neer op zo'n 2.500 kilometer per jaar. De grootste uitdaging is om voldoende kleren op het werk te hebben liggen, want die neem ik al joggend uiteraard niet mee. Daarvoor rijd ik één keer in de week naar daar."