Jeugdhotel in Mesen gaat enkele maanden dicht door te hoge energieprijzen

Het jeugdhotel "Peace Village" gaat van midden december tot midden feburari dicht. "In de periode dat we het meest energie nodig hebben, zullen we bewust sluiten", zegt directeur Sally Meysman. "Want zelfs al zijn we volledig volzet. Het is gewoon niet rendabel."

"Eigenlijk zou het beter zijn dat we nog vroeger sluiten, maar er waren al een aantal boekingen. We willen ook onze klanten niet teleurstellen, daarom sluiten we pas midden december. Ondertussen hebben we wel een aantal klanten moeten weigeren", aldus Sally.

Er werken negen mensen in Peace Village. De directie hoopt dat zij zullen kunnen terugvallen op economische werkloosheid.