Peuters houden wedstrijd met loopfiets in Knokke-Heist: "Misschien zit de toekomstige Evenepoel hier tussen"

Zondag streden 40 peuters met hun loopfiets tegen elkaar in Knokke-Heist. De kinderen werden onderverdeeld in leeftijdscategoriën en reden een kort parcours op zowel gras als een verharde ondergrond. "Het idee kwam van de nationale afdeling van de Gezinsbond. Maar ook in Knokke-Heist wilden we ons inzetten voor de allerkleinsten en we zien duidelijk dat het aanslaat", zegt Anne Bailyu van de Gezinsbond.

"Alle deelnemers worden getrakteerd op een diploma en een medaille. Dus in feite is iedereen kampioen." Of de nieuwe Remco Evenepoel hier rijdt? Misschien wel, hé", lacht Anne nog.