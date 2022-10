Kortrijk wil meer kotmadammen in de stad: "Verhuur je lege kamer aan een student"

“Het opzet is eenvoudig: inwoners kunnen één of meer kamers verhuren in de woning waarin ze zelf wonen”, zeggen Dhondt en Clinkemaillie. “De woning moet voldoen aan de Vlaamse wooncode en brandveilig zijn. Er wordt geen keuken toegelaten op de kamer. De kamer die verhuurd wordt, moet minstens 12 vierkante meter groot zijn. De eigenaars staan maar beter open voor andere culturen want de kans is groot dat je een anderstalige over de vloer krijgt.” De voorwaarden om een student in huis te nemen vind je terug op de website van de stad Kortrijk.