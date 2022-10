Krakelebrug in Brugge voor lange tijd defect: "Herstel kan maanden duren"

De Krakelebrug in Brugge is sinds vorige week donderdag buiten werking. Door een aanvaring van een binnenschip raakte de staalstructuur van de brug ernstig beschadigd. De brug is sindsdien onderbroken voor verkeer. "Na de aanvaring was de doorgang voor de scheepvaart en het autoverkeer gestremd. Een aannemer slaagde erin om de brug zo te draaien dat schepen weer kunnen passeren", vertelt Liliane Stinissen van de Vlaamse Waterweg.

De stad Brugge stelde experten aan die de brug gaan onderzoeken. Zo gaan ze na hoe groot de schade is en hoe ze de brug kunnen herstellen. "Het zal niet eenvoudig zijn om de brug op korte termijn te herstellen. We gaan nu eerst de schade inschatten. Daarna gaan we op zoek naar een firma die de brug kan herstellen. Het zou een groot succes zijn als dat nog voor het einde van het jaar is", zegt De Fauw.