Kunstenaarscollectief schildert levensgrote wereldkampioen Evenepoel op straat van supporterscafé: "Remco is een rockster"

Volgende week wordt Evenepoel ingehuldigd als ereburger van de gemeente Dilbeek. "Dat was al voorzien na zijn overwinning in de Vuelta, maar dat hij nu ook nog eens wereldkampioen is, komt er dubbel en dik bij", laat een enthousiaste burgemeester Willy Segers (N-VA) weten. Komende zondag 2 oktober wordt Remco zowel in Brussel als in Dilbeek in de bloemetjes gezet. "Kampioenen worden altijd gevierd in onze hoofdstad als ze met een medaille naar huis komen. Maar we hebben toch even duidelijk gemaakt dat ook wij onze inwoner willen huldigen. Mijn collega-burgemeester in Brussel heeft ook meteen aanvaard dat wij Remco eerst ontvangen en dat hij dan pas naar Brussel trekt voor een tweede viering."