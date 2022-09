Liveblog - Onderhandelingen over Vlaamse begroting liggen stil, scherpe kritiek in Vlaams Parlement: "Ongelooflijke blamage"

"Mij stoort het vooral dat deze regering blijkbaar in crisis gaat over de simpele vraag of ze midden in de grootste koopkrachtcrisis van deze eeuw verder bespaart op de gezinnen of niet", zegt Jos D'Haese van PVDA. "Dat getuigt van een ongelooflijk cynisme. Zelf pronken met een mooie begroting maar er tegelijk voor zorgen dat de rest van de samenleving in het rood wordt geduwd."