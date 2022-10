Mechelen wil inwoners helpen bij rouw dit najaar: "Velen vinden het nog altijd moeilijk om over verlies te praten"

"We merken dat de meeste mensen het nog altijd erg moeilijk vinden om te rouwen. Velen hebben nog altijd de neiging om zich sterk te houden en als een boog om verdriet heen te lopen", zegt Gabriella De Francesco, Mechels schepen van sociale zaken en welzijn (Groen).



"Als stad ondersteunen wij onze inwoners bij het afhandelen van allerlei administratieve taken na een overlijden. Maar we willen verder gaan dan dat. We willen ook een steentje bijdragen tot de geestelijke gezondheid van de Mechelaar. Want het verlies van een dierbare kan je niet wegduwen, ontkennen of ontlopen. Rouwen moet je doen. Maar hoe gaat dat, rouwen op een zinvolle manier?", vraagt De Francesco.