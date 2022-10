Antwerpse politie achtervolgt minderjarige die op gestolen elektrische step reed

Toen de agenten de step wilden recupereren, was die verdwenen. De step was meegenomen door een andere minderjarige. Uiteindelijk konden ze allebei gevat worden. Het gaat om jongens van 14 en 16 jaar. Zowel de jongeman die was weggelopen als de jongen die uiteindelijk de step bij zich had, gaven een verwarrende uitleg over waar de step vandaan kwam. Ze kregen een proces-verbaal voor heling. De jongen die agressief was tegenover de politie, kreeg ook nog een proces-verbaal voor smaad aan de politie. Daarbovenop kreeg hij een GAS-boete voor spuwen op de grond.