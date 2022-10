Leuvense muurschildering eert WK wielrennen 2021: "Mensen van heel de wereld kwamen naar Leuven"

Exact een jaar geleden vond het wereldkampioenschap wielrennen in Leuven plaats. Een nieuwe muurschildering aan de Kolonel Begaultlaan dient als herinnering aan het grote wielerfeest.

Kunstenaar Bart Smeets, ook bekend onder zijn artiestennaam Smates: "Ik moest vooral de sfeer van het evenement en de diversiteit van het publiek weergeven in deze muurschildering."



Ook Schepen van Sport Johan Geleyns (CD&V) benadrukt de diversiteit van het volk dat toestroomde: "Leuven werd een jaar geleden overspoeld door een massa volk. Het was mooi weer, corona was gaan liggen en iedereen had zin om te supporteren en te juichen. Het publiek kwam dan ook van alle kanten van de wereld om de renners in onze stad bezig te zien. Daar heeft onze horeca ook van genoten! Dat gevoel willen we in deze muurschildering vasthouden."