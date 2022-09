Nederlandse politie onderschept 1,8 ton cocaïne in Belgische vrachtwagen

Volgens het Nederlandse Openbaar Ministerie was er een tip binnengekomen dat een lading cocaïne vanuit België onderweg was. In Barendrecht, bij Rotterdam, werd de vrachtwagen met Belgische nummerplaat van de snelweg gehaald. Toen agenten de deuren van de container openden, vielen honderden blokken cocaïne op straat. Uiteindelijk bleek het om 1815 pakketten van elk ongeveer een kilo te gaan, goed voor een straatwaarde van ruim 191 miljoen euro.