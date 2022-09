Staatssecretaris De Bleeker wil onderzoek naar mogelijke wanpraktijken bij Antwerpse vastgoedbedrijven Made en Winvest

Tientallen mensen die een appartement kochten via vastgoedkantoor Made in Antwerpen klagen over gebreken in dat appartement, stelt staatssecretaris Eva De Bleeker in een persbericht. Er is onder meer sprake van waterlekken, vochtproblemen, slechte isolatie en niet-vergunde terrassen. Nochtans zouden de appartementen pas gerenoveerd zijn. Dat gebeurde door Winvest Holding.

Naar aanleiding van deze "storm van klachten" heeft de staatssecretaris een onderzoek gevraagd aan de Economische Inspectie. "De signalen die ik tot nu toe heb opgevangen, geven aan dat de praktijken van MADE en Winvest ontoelaatbaar zijn. De Economische Inspectie zal nu onderzoeken of er overtredingen gebeuren en zal die dan eventueel opvolgen. Het lijkt erop dat consumenten hier op grote schaal bedot werden. Als dat zo is, is dat schandalig."