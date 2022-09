Rector KU Leuven bij start academiejaar: "Universiteit speelt centrale rol op vlak van duurzaamheid" 

In studentenstad Leuven is het nieuwe academiejaar - zoals de traditie het voorschrijft - gestart met een stoet der togati. Professoren en andere genodigden wandelden in traditionele toga's van de Universiteitshallen in de Naamsestraat naar de Sint-Pieterskerk op de Grote Markt, waar een eucharistieviering plaatsvond. Enkele honderden mensen woonden de viering bij. Daarna ging de stoet naar de Pieter De Someraula voor een academische zitting.