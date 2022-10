Oudenaarde breidt cultuursite uit: Woeker XL krijgt nieuwe zaal en evenementplein

“De plannen voorzien een harmonieus geheel, dat dankzij de integratie van de academie ook heel wat perspectieven biedt voor meer groen en verbinding met het Liedtspark”, zegt schepen van Cultuur Stefaan Vercamer (CD&V).

“We willen de grote culturele producties die in Vlaanderen toeren, naar Oudenaarde halen”, maakt schepen Vercamer zich sterk. “Om dat te kunnen doen, hebben we nood aan een zaal van minstens 400 toeschouwers. Onze huidige zaal in De Woeker biedt maar plaats aan 220 personen. Daarom is het tijd voor een update van de zaal, die al 30 jaar in gebruik is.”