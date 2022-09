Diabetes Liga waarschuwt: "Naar schatting 1,14 miljoen Belgen heeft diabetes type 2 en een derde weet het nog niet"

Naar schatting 1,14 miljoen landgenoten heeft diabetes type 2 en een derde daarvan weet niet dat of hij of zij de aandoening heeft. Dat blijkt uit cijfers van Diabetes Liga, die meteen ook aan de alarmbel trekt. Diabetes type 2 – of ouderdomsdiabetes – is een onderschatte ziekte die kan leiden tot nierproblemen, blindheid en hartfalen. Daarom roept Diabetes Liga alle 45-plussers op hun risico te berekenen via de website Gezondheidskompas van de Vlaamse overheid.