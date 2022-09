Klokkenluider Edward Snowden krijgt Russisch staatsburgerschap van president Poetin

Snowden was een voormalige CIA-medewerker en systeembeheerder van voor de geheime dienst NSA. Nadat hij de geheime documenten lekte, eiste het Federal Bureau of Investigation (FBI) de arrestatie van Edward Snowden. Op dat moment verbleef hij in een hotel in Hongkong. Om niet gearresteerd te worden, vroeg en kreeg Snowden asiel in Rusland. In 2014 werd zijn politiek asiel verlengd tot 2020. In 2020 kreeg hij permanente verblijfsrechten.

Hij trouwde later in Moskou met de acrobate en blogger Lindsay Mills. De Verenigde Staten willen al jaren dat hij terugkeert naar het land om berecht te worden. Snowden wordt door de Amerikaanse autoriteiten beschuldigd van spionage.