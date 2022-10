Politie int voor meer dan 10.000 euro aan openstaande boetes in Beringen

Twee bestuurders reden met rode stookolie in plaats van diesel, ze kregen allebei een boete van 500 euro. Daarnaast schreef de politie nog vijf pv’s uit voor rijden met een vervallen keuringsbewijs. Eén voertuig was niet ingeschreven. Een ander voertuig had geen verzekering. Twee bestuurders kregen een pv omdat ze geen (geldig) rijbewijs of identiteitskaart konden voorleggen.