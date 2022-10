Politie zoekt wie banden van auto's lek steekt in Lo-Reninge: "Breng informatie binnen"

In het centrum van Lo-Reninge werden voor de derde keer in een jaar tijd banden van auto's en aanhangwagens lek gestoken. Vorig jaar in oktober en dit jaar in maart deden in totaal 40 bewoners aangifte van een platgestoken band.

Tot nu toe blijft het aantal meldingen op twee staan. "Maar via via horen we dat er meer feiten gepleegd zijn, maar dat niet iedereen aangifte komt doen. Het is belangrijk dat iedereen die informatie heeft of zelf slachtoffer is geworden, dat komt melden bij de politie", reageert Toon Fonteyne, commissaris van politie Spoorkin. "Op die manier krijgen we een globaal beeld van welke voertuigen betrokken zijn, alsook het uur waarop het gebeurd is."

De politie gaat er momenteel van uit dat het om dezelfde dader of daders gaat. "Er werd telkens op dezelfde manier te werk gegaan op ongeveer dezelfde locaties in het centrum", aldus Fonteyne.