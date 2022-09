Onderzoek wijst op discriminatie op huurmarkt in Kortrijk, Karima You-ala ondervond het aan den lijve

De stad Kortrijk is ondertussen al gaan samenzitten met de verhuursector. "Het was een gesprek met open vizier. We vroegen aan immokantoren een verklaring waarom die discriminatie op basis van afkomst er toch nog is. Zij zeiden dat ze soms subtiel of minder subtiel onder druk worden gezet door een klant om niet te verhuren aan een bepaalde groep. We willen makelaars en makelaars in opleiding nu versterken door middel van opleidingen, zodat zij aan verhuurders kunnen duidelijk maken dat discriminatie niet kan. Dat werpt zijn vruchten af."