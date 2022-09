Hevige protesten in Russische deelrepubliek Dagestan tegen mobilisatie, vrouwen verzetten zich tegen politie

Intussen vinden er nog tot morgen volksraadplegingen plaats in vier regio's in Oekraïne, over aansluiting bij Rusland. De verwachting is dat de Russische president Poetin de gebieden snel na de uitslag zal willen inlijven. Als Rusland de bezette gebieden inderdaad annexeert, dan is onderhandelen geen optie meer, zei de Oekraïense president Zelenski in een interview met de Amerikaanse zender CBS News.

Zelenski blijft erbij dat zijn troepen het hele land willen bevrijden. We zullen Cherson en de Donbas opnieuw controleren, beloofde hij. In Cherson en de Donbas (de provincies Loegansk en Donetsk) vindt het referendum plaats, net als in de provincie Zaporizja. "Elke moord en elke marteling zal voor de rechter gebracht worden", voegde Zelenski eraan toe.