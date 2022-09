Na ophef over geschrapte afleveringen van "F.C. De Kampioenen": VRT zet bepaalde afleveringen weer online, met begeleidende boodschap

Het hek was deze zomer van de dam toen VRT bekendmaakte dat de aflevering "Sinterklaas kampioentje" van de populaire reeks "F.C. De Kampioenen" niet langer uitgezonden zou worden. In die aflevering schminkt het personage Xavier Waterslaeghers zich volledig zwart om Zwarte Piet te spelen. Dat wordt in de huidige tijdsgeest en samenleving als spottend en racistisch gezien en dus besloot VRT de aflevering offline en uit haar uitzendschema op televisie te halen.